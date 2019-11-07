Полнолуние 12 ноября: как "притянуть" удачу [ Редактировать ]
Во вторник, 12 ноября, начнется полнолуние. Луна всегда влияет на людей особым образом. Кто-то становится более активным, но чаще всего она может оказывать негативное влияние. о том, как привлечь в себе удачу в это время пишет dailyhoro.ru.
Ноябрьское полнолуние может многих удивить. Астрологи советуют не забывать о своих целях и обратить внимание на те стороны жизни, которыми мы привыкаем жертвовать в угоду окружающим. Пора позаботиться о своем здоровье, вспомнить о личных планах, увлечениях и интересах.
Важно искать стимул к реализации задуманного, иначе спокойствие и гармония могут перерасти в вялость и апатию. Если вы решили в этот день отдохнуть, восстанавливать силы лучше за активным досугом, за приятными интеллектуальными фильмами. Можно устроить ванну с аромамаслами. Бесконечное "зависание" в социальных сетях или другие подобные занятия ведут к ложному ощущению отдыха, когда наш мозг начинает затормаживаться и лишь быстрее устает.
На полную Луну издавна принято привлекать деньги, и в ноябре, когда уже близки новогодние расходы, финансовый вопрос становится острым для многих семей. Можно воспользоваться а можно заняться планированием бюджета, узнать больше о схемах расходов, об экономии, которая не вредит образу жизни, питанию и досугу.
Чем негативнее внутреннее состояние в это время, тем важнее сделать растяжку, пройтись или поприседать. Используйте те упражнения, которые не навредят самочувствию, и в разумных пределах - на полную Луну многим свойственно несколько преувеличивать собственные возможности.
Также читайте, какие знаки зодиака в опасности в полнолуние.
по теме
Когда полнолуние в ноябре 2019 года: дата и время
Полнолуние - это период, когда Луну четко видно и полностью освещается ее форма
День Казанской иконы Божией Матери: традиции этого дня
В понедельник, 4 ноября, весь православный мир празднует день Казанской иконы Божией Матери
ЮНЕСКО включила Одесу в мережу творчих міст
Подію приурочили до Всесвітнього дня міст, який відзначають сьогодні
Гелловін під забороною: у Рівному демонтують скандальну рекламу
Кривава реклама свята обурила місцеві християнські конфесії - які аргументи і кому не можна буде перевдягатися в нечисть?
Владимир Зеленский назвал главную победу новой Верховной Рады
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что считает главной победой нынешнего созыва Верховной Рады