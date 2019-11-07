Во вторник, 12 ноября, начнется полнолуние. Луна всегда влияет на людей особым образом. Кто-то становится более активным, но чаще всего она может оказывать негативное влияние. о том, как привлечь в себе удачу в это время пишет dailyhoro.ru.

Ноябрьское полнолуние может многих удивить. Астрологи советуют не забывать о своих целях и обратить внимание на те стороны жизни, которыми мы привыкаем жертвовать в угоду окружающим. Пора позаботиться о своем здоровье, вспомнить о личных планах, увлечениях и интересах.

Важно искать стимул к реализации задуманного, иначе спокойствие и гармония могут перерасти в вялость и апатию. Если вы решили в этот день отдохнуть, восстанавливать силы лучше за активным досугом, за приятными интеллектуальными фильмами. Можно устроить ванну с аромамаслами. Бесконечное "зависание" в социальных сетях или другие подобные занятия ведут к ложному ощущению отдыха, когда наш мозг начинает затормаживаться и лишь быстрее устает.

Читайте также Полнолуние 12 ноября: что категорически нельзя делать

На полную Луну издавна принято привлекать деньги, и в ноябре, когда уже близки новогодние расходы, финансовый вопрос становится острым для многих семей. Можно воспользоваться а можно заняться планированием бюджета, узнать больше о схемах расходов, об экономии, которая не вредит образу жизни, питанию и досугу.

Чем негативнее внутреннее состояние в это время, тем важнее сделать растяжку, пройтись или поприседать. Используйте те упражнения, которые не навредят самочувствию, и в разумных пределах - на полную Луну многим свойственно несколько преувеличивать собственные возможности.

Также читайте, какие знаки зодиака в опасности в полнолуние.