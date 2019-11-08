Для каких знаков зодиака зима станет судьбоносной [ Редактировать ]
Обычно люди ждут нового года, в глубине души надеясь, что он принесет новые свершения и изменения в жизни. Астрологи заявили, что для трех знаков зодиака эта зима станет судьбоносной и перевернет жизнь с ног на голову. Об этом пишет newsyou.info.
Для стрельцов эта зима станет шансом начать жизнь с чистого листа. Только не стоит забывать прошлые уроки и испытания, которые окажутся лучшими советчиками на новом пути.
Именно они помогут с одной стороны мыслить оптимистично и обращать внимание на положительные стороны происходящих событий, а с другой - не утрачивать реалистического взгляда.
Рыбы наконец начнут получать высокие результаты от вкладываемых в работу усилий. Рожденные под знаком рыбы почувствуют, что в их жизни снова началась светлая полоса.
Однако этот период не подходит для начала нового проекта. Стоит продолжать те дела, которые были начаты давно и сейчас находятся на этапе активного развития или на пике успешности.
В итоге действия рыбы, направленные на улучшение текущей ситуации, но не на ее глобальное изменение, будут высоко оценены окружающими.
Овнов зимой ждет несколько приятных новостей, для них эту зиму вряд ли можно назвать темной полосой жизни.
Однако их ждут и уроки, и испытания. Предстоит много работы, в том числе это работа над собственной личностью.
Прежде всего, черта, от которой важно избавиться, - чрезмерная самоуверенность.
Иначе не избежать проблем и в карьере, и в общении с окружающими.
Решение проблем в руках самих Овнов. Стоит бросить основные силы на планомерное улучшение текущего положения дел. При этом не нужно на данном этапе гнаться за новизной - лучше распорядиться как можно более разумно тем, что уже есть в распоряжении.
Ранее мы писали о том, что для четырех знаков зодиака ноябрь станет переломным.
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