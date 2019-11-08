Обычно люди ждут нового года, в глубине души надеясь, что он принесет новые свершения и изменения в жизни. Астрологи заявили, что для трех знаков зодиака эта зима станет судьбоносной и перевернет жизнь с ног на голову. Об этом пишет newsyou.info.

Для стрельцов эта зима станет шансом начать жизнь с чистого листа. Только не стоит забывать прошлые уроки и испытания, которые окажутся лучшими советчиками на новом пути.

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Именно они помогут с одной стороны мыслить оптимистично и обращать внимание на положительные стороны происходящих событий, а с другой - не утрачивать реалистического взгляда.

Рыбы наконец начнут получать высокие результаты от вкладываемых в работу усилий. Рожденные под знаком рыбы почувствуют, что в их жизни снова началась светлая полоса.

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Однако этот период не подходит для начала нового проекта. Стоит продолжать те дела, которые были начаты давно и сейчас находятся на этапе активного развития или на пике успешности.

В итоге действия рыбы, направленные на улучшение текущей ситуации, но не на ее глобальное изменение, будут высоко оценены окружающими.

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Овнов зимой ждет несколько приятных новостей, для них эту зиму вряд ли можно назвать темной полосой жизни.

Однако их ждут и уроки, и испытания. Предстоит много работы, в том числе это работа над собственной личностью.

Прежде всего, черта, от которой важно избавиться, - чрезмерная самоуверенность.

Иначе не избежать проблем и в карьере, и в общении с окружающими.

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Решение проблем в руках самих Овнов. Стоит бросить основные силы на планомерное улучшение текущего положения дел. При этом не нужно на данном этапе гнаться за новизной - лучше распорядиться как можно более разумно тем, что уже есть в распоряжении.

Ранее мы писали о том, что для четырех знаков зодиака ноябрь станет переломным.