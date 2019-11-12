Во Франции, в городе Сент-Этьен, местная жительница умерла из-за миксера. Так, прибор "задушил" женщину ее собственным шарфом. Об этом сообщает Daily Mail.

58-летняя француженка решила приготовить пирог с утра. На ней был надет длинный платок.

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Шарф зацепился за прибор, закрутился и начал душить женщину. В это время на кухне находился ее 15-летний сын. Подросток запаниковал и вызвал экстренные службы.

Диспетчер подсказал парню выключить миксер и отрезать шарф. Прибывшие на место инцидент медики не смогли реанимировать женщину и она умерла.

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