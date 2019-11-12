Снігопади у Чікаго: в аеропортах сказували близько тисячі рейсів

До таких заходів на летовищах вдалися після того, як внаслідок ожеледиці один із літаків під час посадки в міжнародному аеропорту О'Хара викотився за межі злітно-посадкової смуги