Крупнейший в мире ТЦ Dubai Mall затопило (видео) [ Редактировать ]
Торгово-развлекательный центр Dubai Mall, который является самым крупным во всем мире, затопило. Причиной стали сильные дожди. Видеозапись инцидента публикует Mirror.
В результате потопа один из выходов центра оказался заблокирован, однако туристы продолжали совершать покупки. Местные власти подтвердили информацию о том, что Dubai Mall пострадал в результате природных катаклизмов.
"Мы работаем над тем, чтобы локализовать все протечки. Торговый центр по-прежнему открыт для гостей", - отметили в пресс-службе правительства Дубая.
Фото: CEN/@_lavi10m_
Фото: CEN/@_lavi10m_
Фото: CEN/@_lavi10m_
Ранее сообщалось, что в Индии из-за сильных ливней погибли 80 человек.
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