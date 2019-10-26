В результате сильных дождей, которые вызвали наводнения и ливни на востоке Японии, погибли по меньшей мере 10 человек, еще трое считаются погибшими без вести. Об этом сообщает Reuters.

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Так, в пятницу в префектурах Чиба и Фукусима, на востоке и северо-востоке Японии, возникли оползни в заболоченных районах. Кое-где менее чем за сутки выпала месячная норма осадков, в частности в городе Ушику за 12 часов выпали 283,55 мм дождя.

Отмечается, что местные власти рекомендовали покинуть пострадавшие от ливней регионы, которые накануне были повреждены тайфунами. Из-за ливня пришлось перекрыть некоторые дороги, а под водой оказались почти 4,7 тыс. домохозяйств.

Ранее сообщалось, что в Индии из-за сильных ливней погибли 80 человек.