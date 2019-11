Вже сьогодні Білий дім може опублікувати детальну розшифровку ще однієї телефонної розмови Трампа і Зеленського. Нагадаю, через один такий дзвінок вже почалося розслідування щодо імпічменту американського президента. Чого очікувати від нових роздруківок? Дмитро Анопченко чекає розвитку подій у Вашингтоні.

Формально крайнього терміну немає - Дональд Трамп пообіцяв опублікувати стенограмму, як він сказав, "найближчими днями". Утім джерела в Білому домі дають зрозуміти - це може статися саме сьогодні. Більше того, паралельно президент може зробити ще й важливу заяву з українського питання. Тому вся преса сьогодні у режимі підвищеної готовності.

Сам Трамп за звичкою, розмістив кілька повідомлень про це у твіттері. В одному з дописів - ось він, -

зізнається: опублікує текст розмови, цитую: "щоб і далі бути найвідкритішим президентом в історії" і вважає цей дзвінок "значно важливішим, ніж перший". Закінчив словами - "I am sure you will find it tantalizing!" - тобто "Ви знайдете це". А ось далі тонкощі перекладу. Слово, яке вжив Трамп можна тлумачити і як "бентежним", і як "провокаційним". То ж що мав на увазі президент, якою насправді була розмова - вона збуджувала тривогу чи підбурювала на щось - поки знає тільки він сам. Відомо, що чулися Трамп і Зеленський у квітні, після перемоги нового українського президента, тобто то був ще й дзвінок ввічливості - для вітальних слів. Але люди, із якими я говорив у "коридорах влади", натякають, що для команди Трампа ця бесіда важлива саме як частина їхньої стратегії захисту під час розслідування щодо імпічменту. Чому саме - ми з вами зможемо прочитати, імовірно навіть уже сьогодні.

І тут є цікавий момент, який стосується і цього дзвінка до Києва, й іншого, скандально відомого. Мені пояснили: за правилами Білого дому, телефонні розмови першої особи не записують. Працівники Ради національної безпеки мають їх слухати наживо і робити нотатки про все, що вони вважають важливим. Згодом, ще за часів Обами, почали використовувати комп'ютерну програму для розшифрування голосу. Працює вона так само як і смартфон: перетворює наш із вами голос на розшифровку, тобто не записує і звісно ж робить помилки.

Тому варто розуміти: усі стенограми - і перша, через яку стільки галасу, і друга, яку тільки очікують - це не дослівна розшифровка, а, умовно кажучи, переказ, який потім вичитують, узгоджують і доповнюють ті, хто розмову чув. Що ж казав Зеленський Трампові? Чи будуть нові сенсації? Маємо почути вже найближчим часом. Тож чекаймо.