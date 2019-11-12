Вельс погрожує відділенням від Великої Британії. Услід за Шотландією, валлійський регіон теж розробляє план щодо незалежності. Особливо зараз, напередодні парламентських виборів, ця ідея набирає дедалі більшої популярності. Які перспективи Вельса відколотися від Сполученого Королівства - розповість Світлана Чернецька.

Тисячі людей вийшли на марш незалежності Вельсу. За останні пів року відбулося вже три подібні масові протести. Хоча раніше ідея самостійності в регіоні була геть непопулярною. Це найбідніша частина не лише Великої Британії, а й усього Євросоюзу. І живе переважно з їхніх дотацій.

"Це ніби сон: бачити стільки люду. Усі вони вийшли на вулиці, бо хочуть незалежності для Вельсу. Я й не вірила, що таке можливо. Воліємо самі керувати своїми справами, а не приймати вказівки з Лондона", - говорить Менна Макрет, учасниця маршу за незалежність Вельсу.

Головними ідеологами незалежності виступає партія "Плайд Кемрі". Це місцеві націоналісти. В основу своєї передвиборчої кампанії вони ставлять заклик відділитися від Великої Британії та залишитися в Євросоюзі. Це при тому, що на референдумі стосовно "брекзиту" 3 роки тому валлійці проголосували за вихід із єврозони.

"Ми не доб'ємося більших благ для нашої нації через "брекзит". Вихід із ЄС принесе тільки ще більше зубожіння. Моя робота - переконати людей у тому, що є кращий шлях - не давати владу дискредитованим, некомпетентним і корумпованим політикам у Лондоні, а стати незалежною країною, яка буде рівноцінним партнером у Євросоюзі", - говорить Адам Прайс, лідер партії "Плайд Кемрі".

Лідер націоналістів ініціював створення комісії з незалежності Вельсу. Експерти й політики мають оцінити, як відділення регіону вплине на його економіку та майбутні зв'язки з Великою Британією та Євросоюзом. Також Плайд Кемрі тісно співпрацює з шотландськими націоналістами. Ті обіцяють новий референдум із незалежності після "брекзиту".

"Якщо Шотландія відділиться, це спонукатиме до подібного й інші регіони. Переконаний: і англійський націоналізм зросте, там скажуть: хочемо незалежну Англію. У них 55 мільйонів людей, у нас 3 мільйони, тож Вельс стане незалежним, хочемо ми того чи ні. І я й уявити такого не міг, скажімо, 5 років тому. А тепер це можливо", - говорить Карвін Джонс, перший міністр Вельсу 2009-2018рр.

"Брекзит" справді став причиною найбільшого розколу у британському суспільстві. Жителі Англії та Вельсу на референдумі проголосували за вихід із ЄС, Шотландії та Північної Ірландії - проти.

Останні опитування у Вельсі показали: наразі Лондону нема причин переживати - лише 21 відсоток респондентів проголосували б "за" незалежність на референдумі; 57 процентів висловилися б "проти". Але рух щодо відділення однозначно набирає обертів.