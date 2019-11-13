Війна на Донбасі: бойовики атакують позиції оборонців [ Редактировать ]
Російські найманці на Донбасі минулої доби п'ять разів обстрілювали українських захисників. Бойовики гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Під ворожим вогнем опинилися наші захисники біля Хутора Вільного, Південного, Пісків, Верхньоторецького та Мар'їнки. Минулося без втрат серед українського війська.
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