Євросоюз оштрафував Угорщину за неналежне використання коштів. Будапешту уріжуть фінансування на 10 відсотків. У Єврокомісії зазначили, що в Угорщині найслабші з усіх країн ЄС національні системи керування та контролю - грошову допомогу від Євросоюзу там розподіляють неефективно.

Країна має право оскаржити покарання, проте погодилася на штраф. Це коштуватиме Будапешту близько півтора мільярда євро на рік.