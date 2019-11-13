Угорщину оштрафували за неналежне використання коштів [ Редактировать ]
Євросоюз оштрафував Угорщину за неналежне використання коштів. Будапешту уріжуть фінансування на 10 відсотків. У Єврокомісії зазначили, що в Угорщині найслабші з усіх країн ЄС національні системи керування та контролю - грошову допомогу від Євросоюзу там розподіляють неефективно.
Країна має право оскаржити покарання, проте погодилася на штраф. Це коштуватиме Будапешту близько півтора мільярда євро на рік.
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