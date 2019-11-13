Євросоюз створює нову систему протиповітряної та протиракетної оборони [ Редактировать ]
Євросоюз створює нову систему протиповітряної та протиракетної оборони з космічними компонентами. Проект TWISTER дозволить виявляти, відстежувати та відбивати повітряні загрози останнього покоління, зокрема ракети.
Над його створенням спільно працюватимуть Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Фінляндія. TWISTER доповнить уже наявну систему протиракетної оборони НАТО.
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