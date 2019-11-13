Российская певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма "Грех" Екатерины Чесноковой, где предстала перед публикой в черном наряде.

Также артистка подобрала аксессуары и яркий маникюр. Макияж Пугачевой классический для артистки - тональная основа, стрелки и помада.

В интернете появились фото звезды крупным планом.

Фото с Пугачевой обнародовали в фан-группе артистки. Посты собрали много лайков и комментариев.

"Женщина Шедевр!", "На "Рай" - с Максимом, а на "Грех" - одна?", "Она всегда любима", "Красавица", "Любимый взгляд", " Алла, вы моя эпоха, продолжай радовать и восхищать. А, кто если не ты!", "Пронзительная", - написали пользователи.

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".