Известная артистка Алла Пугачева шокировала поклонников внешним видом. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети.

"С сегодняшнего вечера начинаю ждать ВЕСНУ", - подписала фото артистка.

Комментарии под публикацией не заставили себя ждать: " Словно мумия" , "Неудачное фото" ,"Я даже не узнала" ,"Ужас", "Вы здесь на мужа похожи".

Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".