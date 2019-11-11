"Словно мумия": Алла Пугачева ужаснула внешним видом (фото) [ Редактировать ]
Алла Пугачева / Фото: Znaj.ua
Известная артистка Алла Пугачева шокировала поклонников внешним видом. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети.
"С сегодняшнего вечера начинаю ждать ВЕСНУ", - подписала фото артистка.
Комментарии под публикацией не заставили себя ждать: " Словно мумия" , "Неудачное фото" ,"Я даже не узнала" ,"Ужас", "Вы здесь на мужа похожи".
Раньше сообщалось о том, что Алла Пугачева шокировала образом в мини-платье. А также выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".
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