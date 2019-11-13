На пятые сутки после начала разведения войск в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское началось разминирование. Об этом сообщил начальник пресс-центра штаба Операции Объединенных сил Андрей Агеев.

"Сегодня в 12:00 с наступлением пятых суток от начала разведения начато разминирование на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское", - сообщил Агеев.

Он также сообщил, что за минувшие сутки прошел этап верификации отвода сил и средств в районе этих населенных пунктов.

Читайте также Разведение сил в Золотом: начался процесс разминирования

"42 военнослужащих изменили тактическое положение, 48 единиц стрелкового оружия и 3 единицы боевых бронированных машин в рамках плана разведения были отведены на определенные позиции. Прошедшие сутки представители ОБСЕ проводили верификацию выполнения нами обязательств, которые мы должны были выполнить. Доклад о том, что мы провели разведение сил и средств вчера в 12:00 был предоставлен ОБСЕ: верификация состоялась, ОБСЕ проверили лично и с помощью технических средств. Также ОБСЕ заверила, что вражеская сторона так же провела отвод сил и средстве на своей территории", - добавил он.

О начале разминирования также сообщили в самопровозглашенной "ДНР".

Ранее сообщалось, что в Золотом отменяют режим ограничений на перемещение.