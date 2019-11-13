Євросоюз створить нову систему ППО [ Редактировать ]
Євросоюз створить нову систему протиповітряної та протиракетної оборони з космічними компонентами. Проект Twister дасть змогу виявляти, відстежувати та відбивати повітряні загрози останнього покоління, зокрема ракети.
Над створенням системи спільно працюватимуть Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди та Фінляндія. Twister доповнить уже наявну систему протиракетної оборони НАТО.
по теме
Посол США в ЄС змінив свідчення у справі імпічменту Дональда Трампа
Дипломат визнав, що надання військової допомоги Києву було пов'язане із розслідуванням в Україні справи щодо Джо Байдена
Уряд Британії закликали обговорити міграційне питання із ЄС
Загибель майже 40 людей у вантажівці - це сигнал, що не можна залишати речі, як є, вважає нижня палата британського парламенту
Єнс Столтенберг зустрічається з українськими високопосадовцями
Засідання комісії "Україна - НАТО" розпочнеться у Києві - головуватиме очільник альянсу Єнс Столтенберг
Генсеку НАТО влаштували екскурсію по Одесі
Напередодні візиту делегації до Одеси прибули чотири кораблі країн НАТО. Це протимінні тральщики з Італії, Іспанії, Румунії та Болгарії
Генсек НАТО Єнс Столтенберг прочитає лекцію українським курсантам
Україну відвідає делегація з НАТО на чолі з генсеком Єнсом Столтенбергом. Візит відбудеться 30 і 31 жовтня, вже оприлюднена його програма