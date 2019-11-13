Результати опитування про ставлення українців до запровадження ринку землі

Результати опитування про ставлення українців до запровадження ринку землі оприлюднили в Центрі Разумкова. За винесення питання на референдум майже 68% респондентів.

Натомість двадцять з половиною процентів вважають це зайвим. 11,8 відсотка - не визначились.

Якби референдум проводили наступного тижня, за продовження мораторію проголосували б 68% громадян. Підтримали б запровадження ринку землі - 23%. Не визначилися з позицією - 8,5%.