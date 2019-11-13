Чиновник Офісу президента вимагала хабар за посаду [ Редактировать ]
Триста тисяч доларів за посаду. На хабарі погоріла керівниця одного з департаментів Офісу президента. За версією слідства, горе-чиновниця вимагала "винагороду" за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України".
Затримали на гарячому і її спільників. Вони якраз отримували "аванс" розміром в 150 тисяч доларів. На корупційний скандал вже відреагували і в офісі президента.
Там запевняють: корупція має бути подолана, а головна фігурнатка справи працювала у відомстві ще з 2005 року.
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