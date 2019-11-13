Затримали на гарячому і її спільників

Триста тисяч доларів за посаду. На хабарі погоріла керівниця одного з департаментів Офісу президента. За версією слідства, горе-чиновниця вимагала "винагороду" за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України".

Затримали на гарячому і її спільників. Вони якраз отримували "аванс" розміром в 150 тисяч доларів. На корупційний скандал вже відреагували і в офісі президента.

Там запевняють: корупція має бути подолана, а головна фігурнатка справи працювала у відомстві ще з 2005 року.