Ціле місто без тепла! У Світловодську, що на Кіровоградщині, сьогодні знову сотні містян вийшли під стіни мерії. У квартирах людей холодні батареї. Мітинги тривають вже тиждень. Коли людям дадуть тепло? З'ясовували наші кореспонденти.

Сотні людей на центральній площі Світловодська. Містяни розлючені - в жодній будівлі немає опалення.

"Діти хворіють, грибок у квартирах заводиться, холодрига сумашедша, 10 градусів, ні школи, ні садки, ні лікарні нічьо не опалюється у нас двоє дітей обкладаємо бутилками грєлками, колоріфери включаємо, біля себе ложимо, ще й епідемія грипу іде, куда, доки бардак такий буде", - говорить Оксана Генадіївна, жителька Світловодська.

"Говорят за электроэнергию, а она не выдерживает, у меня самой пробки без конца вылетают, батарею включаю - все вылетает", - говорить Ольга Діхтяренко, жителька Світловодська.

У дитсадках дітей зводять в одну групу. Кажуть, гріються як можуть.

"Обігріваємо обігрівачами, якими забезпечили нас батьки нашого закладу вихованців отакого як в цьому році це вперше, скіки я працюю в системі, то це вперше отака сталася ситуація", - гвоорить Тетяна Кравчук, завідувачка дитячого садочку.

Школярі вже третій тиждень на вимушених канікулах.

"Спочатку у нас була версія що два тижні побудемо на канікулах, але вже подовжили третій треба буде це якось все наздоганяти, або зводить теми, складно особливо для 9-11 класів, яким здавати екзамени", - говорить Оксана Крилова, заступник директора школи.

Тепла в місті немає, бо "Нафтогаз" не дає паливо. А не дає бо борги багатомільйонні. Завинило теплогенеруюче підприємство "Світловодськпобут". Міська влада - допомогти не може. Як виявилося навесні цього року мер міста вивів зі співвласників підприємства - саму міську раду. І жодної бюджетної копійки приватному підприємству мерія тепер дати не може. Однин з варіантів виходу з ситуації керівництво теплопостачальника має взяти кредит на погашення боргу. А бюджетні установи нададуть аванс.

"Номінація складає 22 млн по договору по реструктивізацію нужно сплатити 14,5 заключити договір і отримати номінації, цих коштів підприємство повністю немає, але є в засновника 7 млн він вносить банківську гарантію і є кошти в організаціях на території міста державного і обласного підпорядкування, ці всі організації зареєстрували зобов'язання тих авансових платежів, до кінця року і тоді "Нафтогаз" може найближчим часом дати номінації, дати дозвіл на відкриття цього вентеля", - говорить Юрій Сапянов, секретар Світловодської міської ради.

Мера ж міста Валентина Козярчука від посади відсторонив суд. Йому та ще трьом посадовцям прокуратура оголосила підозру. Бо "Світловодськпобут" віддали в приватні руки - підробивши документи, стверджують правоохоронці.

"Щодо протиправного заволодіння часткою комунального майна у статуному підприємстві поєднаним з перевищенням службових повноважень, підробки документів та перевищення службових повноважень держреєстратором", - говорить Володимир Рубан, перший затсупник керівника Знам'янської прокуратури.

Про загрозу зриву опалювального сезону в місті знали ще влітку. Однак проблему почали вирішувати лише після мітингів. І скільки часу піде на те, аби запустити всю систему - не відомо. А синоптики обіцяють, морози не чекатимуть і прийдуть вже наприкінці цього тижня.