Загострюється ситуація на Близькому сході. Після нічного затишшя на світанку відновився обмін ракетними пострілами між Ізраїлем та Сектором Гази.

На прикордонній території не вщухають сирени, люди розбігаються по сховищах. Ізраїль з повітря атакує інфраструктуру ісламістів, однак ракети влучають і у житлові сектори.

Бойовики відповідають ударами з землі. За два дні протистояння загинуло 19 палестинців. Збройне протистояння почалося напередодні, коли Ізраїль знищив у Секторі Гази ватажка угруповання "ісламський джихад".

"Ми продовжуємо знищувати "Ісламський джихад" після того, як ліквідували ватажка бойовиків у Секторі Газа. Він був відповідальний за більшість терактів, організованих на цій території цього року, і планував здійснити ще напади", - говорить Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.

"Ізраїльтяни обманюють. Це - мій будинок на три поверхи, він був знищений їхнім ударом. Це не військовий об'єкт, а дім для восьми людей", - говорить Мунір Зоаруб, житель Сектора Газа.