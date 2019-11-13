Ізраїль відповів бойовикам на ракетні обстріли [ Редактировать ]
Загострюється ситуація на Близькому сході. Після нічного затишшя на світанку відновився обмін ракетними пострілами між Ізраїлем та Сектором Гази.
На прикордонній території не вщухають сирени, люди розбігаються по сховищах. Ізраїль з повітря атакує інфраструктуру ісламістів, однак ракети влучають і у житлові сектори.
Бойовики відповідають ударами з землі. За два дні протистояння загинуло 19 палестинців. Збройне протистояння почалося напередодні, коли Ізраїль знищив у Секторі Гази ватажка угруповання "ісламський джихад".
"Ми продовжуємо знищувати "Ісламський джихад" після того, як ліквідували ватажка бойовиків у Секторі Газа. Він був відповідальний за більшість терактів, організованих на цій території цього року, і планував здійснити ще напади", - говорить Беньямін Нетаньягу, прем'єр-міністр Ізраїлю.
"Ізраїльтяни обманюють. Це - мій будинок на три поверхи, він був знищений їхнім ударом. Це не військовий об'єкт, а дім для восьми людей", - говорить Мунір Зоаруб, житель Сектора Газа.
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