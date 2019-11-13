Днепровский районный суд Киева принял важное решение касательно ареста Алексея Белькова, который "заминировал" мост в столице 18 сентября. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Суд продлил на 2 месяца арест. Известно, что подозреваемый будет находиться под стражей до 12 января 2020 года.

Напомним, в среду, 18 сентября, в Киеве перекрыли движение по Мосту Метро из-за подозрительного мужчины. Гражданин стоял на мосту и угрожал устроить взрыв. Захватчик обстрелял полицию и сбил дрон.

Позже злоумышленника задержали. Также мэр города Виталий Кличко рассказал подробности.