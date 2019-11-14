Авокадо - очень полезный плод, он полон витаминов и полезным микроэлементов. Не забывайте, что некоторым авокадо может нанести вред вашему здоровью. О то, в каких случаях нельзя есть авокадо пишет Еdaplus.

Если у Вас индивидуальная непереносимость авокадо.

Авокадо противопоказан для людей, у которых аллергия на латекс.

Отдельное внимание нужно уделить его косточки! Не в коем случает не стоит ее употреблять, так как в ней содержатся разные токсичные вещества, пагубно сказывающиеся на здоровье человека. (Самое полезное, что можно из нее сделать, это посадить в горшочек.)

Не злоупотребляйте этим фруктом, чтобы не получить "сюрпризов", аллергии и так далее.

Стоит заметить, что весь богатый комплекс полезных свойств авокадо сохраняется только при его сыром употреблении, после тепловой обработки их становится гораздо меньше.

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