Кому опасно есть авокадо [ Редактировать ]
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Авокадо - очень полезный плод, он полон витаминов и полезным микроэлементов. Не забывайте, что некоторым авокадо может нанести вред вашему здоровью. О то, в каких случаях нельзя есть авокадо пишет Еdaplus.
- Если у Вас индивидуальная непереносимость авокадо.
- Авокадо противопоказан для людей, у которых аллергия на латекс.
- Отдельное внимание нужно уделить его косточки! Не в коем случает не стоит ее употреблять, так как в ней содержатся разные токсичные вещества, пагубно сказывающиеся на здоровье человека. (Самое полезное, что можно из нее сделать, это посадить в горшочек.)
- Не злоупотребляйте этим фруктом, чтобы не получить "сюрпризов", аллергии и так далее.
Стоит заметить, что весь богатый комплекс полезных свойств авокадо сохраняется только при его сыром употреблении, после тепловой обработки их становится гораздо меньше.
Ранее сообщалось, какой чай полезнее остальных, а также кому нельзя есть фундук.
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