Ізраїль та "Ісламський джихад" домовились про перемир'я [ Редактировать ]
Представники Ізраїлю і палестинського угруповання "Ісламський джихад" досягли угоди про припинення вогню. Про це повідомляє France Press.
За їхніми даними, перемир'я в секторі Гази набрало чинності сьогодні зранку завдяки посередництву Єгипту. Нагадаю, кількість загиблих внаслідок ізраїльських авіаударів по секторі Гази зросла до 32. Іще 80 поранені.
Ситуація в регіоні загострилася після вбивства ізраїльтянами командира угруповання "Ісламський джихад" Бахи Абу Альти 12 листопада.
За три дні з Гази по Ізраїлю було випущено 250 ракет та мінометних снарядів. У відповідь авіація Ізраїлю завдає ударів по військових об'єктах палестинців.
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