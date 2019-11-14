За три дні з Гази по Ізраїлю було випущено 250 ракет та мінометних снарядів

Представники Ізраїлю і палестинського угруповання "Ісламський джихад" досягли угоди про припинення вогню. Про це повідомляє France Press.

За їхніми даними, перемир'я в секторі Гази набрало чинності сьогодні зранку завдяки посередництву Єгипту. Нагадаю, кількість загиблих внаслідок ізраїльських авіаударів по секторі Гази зросла до 32. Іще 80 поранені.

Ситуація в регіоні загострилася після вбивства ізраїльтянами командира угруповання "Ісламський джихад" Бахи Абу Альти 12 листопада.

За три дні з Гази по Ізраїлю було випущено 250 ракет та мінометних снарядів. У відповідь авіація Ізраїлю завдає ударів по військових об'єктах палестинців.