Йорданський митець увіковічує бите скло у картинах [ Редактировать ]
Творча переробка відходів. У Йорданії художник викладає мозаїчні картини з битого скла. У нього вже є прихильники серед місцевої молоді. Як відбувається творчий процес митця та яка ідея стоїть за цим - дивіться далі.
Раніше поважний викладач у школі мистецтв, а тепер художник-волонтер, який рятує довкілля. Так змінилося життя тридцятиоднорічного Ахмада Мансари з йорданського міста Зарка, коли він усвідомив, яку загрозу несе скляний непотріб для планети. Недбало викинута на смітник пляшка може розкладатися до чотирьох тисяч років. Тож чоловік вирішив боротися з екологічними проблемами як може зокрема, своєю творчістю. Тепер він з командою однодумців перетворює бите скло на видовищну мозаїку.
"Я мав щось зробити. Закопувати скляні відходи - не ефективно. Адже вони розкладаються занадто довго. У майбутньому це призведе до неминучої екологічної катастрофи", - говорить Ахмад Мансара, художник-волонтер.
На думку майстрів, творити прекрасне можна з будь-яких матеріалів не обов'язково дорогих. В основі кожної картини бите скло, які Мансара з учнями знаходять на сміттєзвалищах. Спочатку його подрібнюють і сортують за кольором, а далі все залежить від фантазії митців.
Одну використану скляну пляшку можна перетворити на зображення матері з немовлям на руках. Більшість мозаїк майстрів - це портрети відомих особистостей та картини на соціальну проблематику.
"Скло має свою особливість - додає блиску і привабливості. Тож ми даруємо нове життя скляному сміттю. Яскравий колір тари робить картину - неймовірно красивою", - говорить Ахмад Мансара, волонтер.
Свої роботи майстри не продають, а лише демонструють на художніх виставках, щоб привернути до проблеми увагу громадськості.
"Ми вбиваємо одним пострілом двох зайців - наголошуємо на екологічних проблемах і розвиваємося в мистецтві", - говорить Таснем Туркі, учениця Мансара.
Мансара планує й надалі створювати картини. І в такий спосіб надихати людей - дбати про довкілля.
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