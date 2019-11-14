В ОБСЄ офіційно підтвердили розведення військ у Петрівському [ Редактировать ]
Розведення військ у Петрівському офіційно підтвердили в ОБСЄ.
Моніторингова місія отримала гарантійну ноту від українського МЗС і листа від ватажків незаконних збройних формувань. Сторони запевнили, що виконали всі зобов'язання щодо розведення, а ОБСЄ це зафіксувала.
На ділянці відведення у Волноваському районі вже добу триває розмінування. Станом на вечір середи - від боєприпасів очистили десять сотих території та вилучили шість вибухонебезпечних предметів.
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