Розведення військ у Петрівському офіційно підтвердили в ОБСЄ.

Моніторингова місія отримала гарантійну ноту від українського МЗС і листа від ватажків незаконних збройних формувань. Сторони запевнили, що виконали всі зобов'язання щодо розведення, а ОБСЄ це зафіксувала.

На ділянці відведення у Волноваському районі вже добу триває розмінування. Станом на вечір середи - від боєприпасів очистили десять сотих території та вилучили шість вибухонебезпечних предметів.