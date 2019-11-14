Акула зверски растерзала дайвера [ Редактировать ]
В Мексике акула напала на любителя подводного плавания. В результате происшествия акула оторвала руку драйвера. Об этом сообщает Fox News.
Инцидент произошел, когда 23-летний дайвер нырял в заливе Магдалена в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния. Хищная рыба подплыла к нему, схватила зубами за руку и оторвала кусок предплечья. Ее размеры и вид не уточняются.
а помощь пришли мексиканские военные моряки, которые выслали за пострадавшим лодку и доставили дайвера в больницу. Его раны не представляют опасности для жизни.
Ранее сообщалось, что "щенок-единорог" стал настоящей звездой интернета.
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