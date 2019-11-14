В Мексике акула напала на любителя подводного плавания. В результате происшествия акула оторвала руку драйвера. Об этом сообщает Fox News.

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Инцидент произошел, когда 23-летний дайвер нырял в заливе Магдалена в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния. Хищная рыба подплыла к нему, схватила зубами за руку и оторвала кусок предплечья. Ее размеры и вид не уточняются.

а помощь пришли мексиканские военные моряки, которые выслали за пострадавшим лодку и доставили дайвера в больницу. Его раны не представляют опасности для жизни.

Ранее сообщалось, что "щенок-единорог" стал настоящей звездой интернета.