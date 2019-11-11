Огромный аллигатор зверски напал на охотника [ Редактировать ]
В США в штате Флорида аллигатор зверски напал на мужчину. Об этом сообщает портал WPTV-TV.
Известно, что мужчина охотился на кабанов. Однако в один момент на него напал аллигатор. Предварительно известно, что охотника долго искали на вертолете ближайшей пожарной станции. И только спустя час его нашли в болоте и экстренно доставили в больницу.
Хищник оставил на правой ноге охотника рану, не представляющую угрозы его жизни. Текущее состояние больного не уточняется.
Со слов очевидцев, аллигатор достигал трех метров в длину. Полиция проводит расследование и выясняет детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что во время свадебной фотосессии случился неприятный инцидент.
по теме
Девушка рассталась с парнем из-за неосторожного вопроса
Девушка учится на преподавателя истории
"Красивая и сексуальная": Бузова очаровала новым фото
Популярная российская певица Ольга Бузова поразила поклонников новым фото
"Очень пошло": Глюкоза шокировала фото в купальнике
Популярная российская певица Глюкоза опубликовала новое фото в Instagram
Пользователи сети шокированы "огненной стрижкой"
В сети появилось "огненное" видео
В Австралии произошло мощное стихийное бедствие, есть жертвы
Из-за сильных пожаров в районе Нового Южного Уэльса погибли по меньшей мере три человека