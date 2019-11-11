В США в штате Флорида аллигатор зверски напал на мужчину. Об этом сообщает портал WPTV-TV.

Известно, что мужчина охотился на кабанов. Однако в один момент на него напал аллигатор. Предварительно известно, что охотника долго искали на вертолете ближайшей пожарной станции. И только спустя час его нашли в болоте и экстренно доставили в больницу.

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Хищник оставил на правой ноге охотника рану, не представляющую угрозы его жизни. Текущее состояние больного не уточняется.

Со слов очевидцев, аллигатор достигал трех метров в длину. Полиция проводит расследование и выясняет детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что во время свадебной фотосессии случился неприятный инцидент.