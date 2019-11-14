Авто без водителя выехало на "встречку" [ Редактировать ]
Канадцы стали свидетелями жуткого происшествия, когда увидели, как автомобиль Tesla Model 3 несется по "встречке", пишет Richmond News
Интересно, что в этот момент за рулем транспортного средства никого не было.
Оказалось, что водитель Tesla воспользовался функцией Smart Summon, недавно появившейся в электромобилях. Она позволяет владельцу авто "вызвать" своего железного коня дистанционно. Но водитель должен находиться от машины на расстоянии не больше 60 метров.
Tesla самостоятельно заводится и выдвигается в путь, ориентируясь на GPS-сигнал телефона владельца.
Раньше сообщалось о том, что в Tesla заживо сгорел человек. А также смотрите, почему Tesla себя "убивает".
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