Школяр відзначив день народження розстрілом однокласників [ Редактировать ]
Щонайменше двоє підлітків загинули, ще четверо поранені внаслідок стрілянини у школі неподалік Лос-Анджелеса. Підозрюваний влаштував напад у день свого 16-річчя. За попередньою інформацією, він проніс пістолет до школи у своєму портфелі та почав стріляти по однокласниках. Після - вкоротив собі віку. Його доставили до шпиталю у тяжкому стані.
Мотиви підлітка встановлює поліція.
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