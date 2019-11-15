Щонайменше двоє підлітків загинули, ще четверо поранені внаслідок стрілянини у школі неподалік Лос-Анджелеса. Підозрюваний влаштував напад у день свого 16-річчя. За попередньою інформацією, він проніс пістолет до школи у своєму портфелі та почав стріляти по однокласниках. Після - вкоротив собі віку. Його доставили до шпиталю у тяжкому стані.

Мотиви підлітка встановлює поліція.