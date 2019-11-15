В Харькове на улице Молочная произошло жуткое ДТП. В результате столкновения двух автомобилей и грузовика погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Известно, что 42-летний водитель автомобиля ЗАЗ выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком МАЗ.

Позади автомобиля двигался автомобиль Toyota, который также столкнулся с автомобилем ZAZ.

"Смертельные травмы получил 42-летний водитель ZAZ. Он скончался на месте происшествия. Водители других транспортных средств не пострадали", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Днепре водитель "ГАЗели" влетел в женщину.