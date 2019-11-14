В Киеве на Куреневке произошло тройное ДТП [ Редактировать ]
В четверг, 14 ноября, в Киеве на Куреневке произошло ДТП. В результате происшествия столкнулись три транспортных средства. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, водитель маршрутки разговаривал по телефону, отвлекся и врезался в трамвай. Следом за ним в маршрутку въехал легковой автомобиль Lada.
"Предварительно, без пострадавших. Ожидается экипаж патрульной полиции", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в массовом ДТП погибли 13 человек, а также в центре Днепра случилась авария.
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