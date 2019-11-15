В Таиланде трагически погиб турист [ Редактировать ]
В Таиланде трагически погиб житель Франции 33-летний Бастьен Пальмир. Он упал с 80-метрового водопада во время того, как делал селфи. Об этом сообщает Daily Mail.
Известно, что мужчина зашел за ограждение, чтобы запечатлеть себя на фоне водопада Намуанг-2 острова Самуи.
Во время поиска удачного ракурса Пальмир поскользнулся и разбился об острые камни в воде. На его поиски потребовалось несколько часов.
Ранее сообщалось, что подросток умер из-за вейпа и ароматизаторов.
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