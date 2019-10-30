В Таиланде зверски убили 58-летнюю миллионершу Вонн Джирахароенинг. Известно, что женщину убили, замуровали в собственном холодильнике и залили бетоном, сообщает "Сегодня".

Читайте также В Киеве мужчина изрезал соседа и убил его друга

У женщины был строительный бизнес, также она занималась благотворительностью. Известно, что женщина исчезла 18 октября, вероятнее всего, с тех пор она лежала в холодильнике. У нее украли машину и банковские карточки.

Правоохранители разыскивают ее возлюбленного. Его видели на видео с камер банкоматов, через которые снимали средства со счетов миллионерши.

Ранее сообщалось, что под Черкассами внучка забила дедушку кувалдой.