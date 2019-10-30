Убили и замуровали в холодильнике: в Таиланде погибла милионерша [ Редактировать ]
В Таиланде зверски убили 58-летнюю миллионершу Вонн Джирахароенинг. Известно, что женщину убили, замуровали в собственном холодильнике и залили бетоном, сообщает "Сегодня".
У женщины был строительный бизнес, также она занималась благотворительностью. Известно, что женщина исчезла 18 октября, вероятнее всего, с тех пор она лежала в холодильнике. У нее украли машину и банковские карточки.
Правоохранители разыскивают ее возлюбленного. Его видели на видео с камер банкоматов, через которые снимали средства со счетов миллионерши.
Ранее сообщалось, что под Черкассами внучка забила дедушку кувалдой.
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