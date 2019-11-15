Почему нужно есть петрушку: ТОП-3 причины [ Редактировать ]
Петрушка - очень полезное растение, которое врачи рекомендуют ежедневно употреблять. Однако далеко не каждый знает, почему ее нужно есть. По мнению ученых, целебные свойства петрушки связаны с антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.
Петрушка способна предотвращать многие виды заболеваний, включая разные виды рака.
Почему нужно есть петрушку?
1. Улучшает пищеварение
Употребление петрушки может улучшить аппетит, нормализовать пищеварительный процесс и выработку мочи, уменьшить спазмы.
2. Улучшает состояние кожи
Петрушка снимает покраснение кожи и отечность, осветляет кожу, освежает ее тонизирует. Петрушка обладает омолаживающими свойствами, так как предохраняет кожу от морщин.
3. Улучшает общее состояние организма
Петрушка полезна при заболеваниях почек, гастрите и язвенной болезни, а также любых воспалительных процессах и ослабленном зрении.
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