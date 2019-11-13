Почему нужно есть яйца: ТОП-3 причины [ Редактировать ]
Яйца - один из самых полезных продуктов для организма. Он обладает многими полезными свойствами. Врачи назвали три главных причины, почему яйца необходимо включить в свой рацион и употреблять каждый день.
Почему нужно есть яйца?
1. Улучшается ваш иммунитет
Всего одно яйцо может содержать до 22% рекомендуемой суточной дозы селена - полезного вещества, которое поддерживает иммунитет и регулирует уровень гормонов щитовидной железы.
2. Уменьшается риск сердечных заболеваний
Польза яиц в том, что содержащиеся в них вещества увеличивают размер молекул холестерина и помогают сохранить здоровье сердца.
3. Кожа и волосы сохраняются здоровыми
Яйца богаты не только витамином В2, но и другими из той же группы - В5 и В12. Все эти витамины способствуют укреплению волос, ногтей, кожи, печени и даже помогают правильно функционировать нервной системе.
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