В пятницу, 15 ноября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к народным депутатам-членам Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Так, он просит провести заседание из-за взрывов на военных складах в Балаклее.

Это действительно серьезная ситуация. Поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям Комитета по вопросам обороны, собраться и провести заседание", - сказал спикер.

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Перед этим с просьбой призвать членов комитета по вопросам нацбезопасности провести заседание к спикеру обратился народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Бакумов.

"На Харьковщине в городе Балаклея начали взрываться артиллерийские склады, и есть предложение дать поручение Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны собраться и эту ситуацию исследовать", - сказал Бакумов.

Ранее мы писали о том, что в Балаклее снова гремят взрывы. До этого 3 мая на территории 65-го арсенала в Балаклее начался пожар. Возникло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов. Городские власти Балаклеи сразу же попросили жителей забрать детей из школ и детских садов. Затем военные склады тушили авиацией.