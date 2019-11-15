Взрывы в Балаклее: Разумков обратился к депутатам [ Редактировать ]
В пятницу, 15 ноября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к народным депутатам-членам Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Так, он просит провести заседание из-за взрывов на военных складах в Балаклее.
Это действительно серьезная ситуация. Поэтому я обращаюсь к народным депутатам Украины, представителям Комитета по вопросам обороны, собраться и провести заседание", - сказал спикер.
Перед этим с просьбой призвать членов комитета по вопросам нацбезопасности провести заседание к спикеру обратился народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Бакумов.
"На Харьковщине в городе Балаклея начали взрываться артиллерийские склады, и есть предложение дать поручение Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны собраться и эту ситуацию исследовать", - сказал Бакумов.
Ранее мы писали о том, что в Балаклее снова гремят взрывы. До этого 3 мая на территории 65-го арсенала в Балаклее начался пожар. Возникло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов. Городские власти Балаклеи сразу же попросили жителей забрать детей из школ и детских садов. Затем военные склады тушили авиацией.
по теме
Взрывы в Балаклее: появилась информация о жертвах
В пятницу, 15 ноября, в Балаклее Харьковской области, в районе военного склада с боеприпасами, прогремели мощные взрывы
В Балаклее снова гремят взрывы: появились первые подробности
В пятницу, 15 ноября, в Балаклее Харьковской области, в районе военного склада с боеприпасами, прогремели мощные взрывы
У Європарламенті вважають, що Україна має повністю інтегруватися в ЄС
Україна має повністю інтегруватися в Євросоюз - вважає кандидат на посаду єврокомісара з політики розширення угорець Олівер Варгеї
Протести фермерів по всій Україні: що думають люди про наміри влади
А от самі аграрії категорично проти продажу землі. По всій країні селяни та фермери вийшли на акції протесту. Перекрили головні траси країни