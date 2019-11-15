В пятницу, 15 ноября, в Балаклее Харьковской области, в районе военного склада с боеприпасами, прогремели мощные взрывы. Об этом сообщает UA: Харків.

По данным Министерства обороны Украины, произошло ЧП при вывозе снарядов. Один из них взорвался. Предварительно - один из саперов был ранен.

Спасатели также подтвердили информацию о ЧП.

"Нас вызвали на сухую траву. Там же на территории есть городок, который относится к Балаклее. Подробности будут позже", - рассказал пресс-секретарь ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

По словам мэра города Ивана Столбового, взрывы произошли на территории арсенала.

В соцсетях уже опубликовано видео, на котором видно, что со стороны склада валит густой дым, и взрываются снаряды.

Как сообщил начальник Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины полковник Богдан Сеник, в районе военного склада в Балаклее Харьковской области саперы взрывали нетранспортабельные боеприпасы, в результате чего было слышно 20 взрывов.

Напомним, ранее, 3 мая на территории 65-го арсенала в Балаклее начался пожар. Возникло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов. Городские власти Балаклеи сразу же попросили жителей забрать детей из школ и детских садов. Затем военные склады тушили авиацией.