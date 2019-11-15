В пятницу, 15 ноября, в Балаклее Харьковской области, в районе военного склада с боеприпасами, прогремели мощные взрывы. По информации Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, двое военных саперов получили ранения, не совместимых с жизнью. Об этом сообщается на странице в Facebook.

Четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях. По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.

Командование Вооруженных Сил Украины выражают искренние соболезнования семьям погибших воинов.

Читайте также Взрывы в Балаклее: Разумков обратился к депутатам

Раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме в медицинских учреждениях.

Военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте - котловане.

Читайте также В Балаклее снова гремят взрывы: появились первые подробности

Для обеспечения безопасности проведения утилизации было задействовано пожарное подразделение воинской части.

В настоящее время на технической территории воинской части проводятся мероприятия по благоустройству места проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов.

Местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает. Хранилища боеприпасов в безопасности.

Напомним, ранее, 3 мая на территории 65-го арсенала в Балаклее начался пожар. Возникло возгорание сухой травы с последующими взрывами боеприпасов. Городские власти Балаклеи сразу же попросили жителей забрать детей из школ и детских садов. Затем военные склады тушили авиацией.