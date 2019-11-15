В п’ятницю, 15 листопада, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" політичні підсумки тижня в країні підвели Альона Шкрум, представниця "Батьківщини", та політичний експерт - Володимиро Фесенко.

- Ваш прогноз - як вплине на фракцію "Слуг народу" сьогоднішнє вигнання двох депутатів? Чи зробить це фракцію більш слухняною? Або навпаки - тільки підігріє внутрішні суперечності? Та що буде з усіма цими звинуваченнями, які озвучили Скороход та Поляков, про нібито виплату зарплат депутатам у конвертах?

- "Про зарплату в конвертах вже були публікації, звинувачення. Я не думаю, що це якось посилить критичність ситуації. Щодо ситуації в самій фракції. Думаю, що емоційно на зростання напруги в фракції це вплине. Але, якщо не реагувати на відверті розкольницькі дії, на фрондерство в фракції, то є ризик, що ситуація тільки погіршилась. Головне, - шо Зеленському на цьому тижні вдалось консолідувати і мобілізувати фракцію. Я думаю, що будуть більше розмовляти, шукати якісь консенсусні рішення в фракції. Поки, думаю, їм вдасться втримати", - сказав Володимир Фесенко.

- "По Верховній Раді точно не ходять конверти", - додала Альона Шкрум.

- "Батьківщина" виступає категорично проти земельної реформи у варіанті, який пропонує правляча партія. А що ви будете робити у другому читанні законопроекту? Якщо "слуги" все ж проголосують за реформу, то якою буде ваша реакція?

- "Я, можливо, залишаюсь оптимістом, але мені здається, що це неможливо. Та версія, яка була прийнята, вона дуже погана. Вона протирічить тому, що обіцяв президент. І більшість людей голосували зі "Слуги народу", в тому числі, тому що повірили президенту, що будуть кардинальні правки. Що не буде розпродажу землі іноземцям, що не буде 200 тисяч га в одні руки. Але там є абсолютно страшні речі для України. Тому, мені здається, що українці не допустять такого другого читання", - сказала Шкрум.

"Тут навіть питання не до нас. Українці не допустять цього. Сьогодні нам вже телефонують і фермери, і селяни, і ті, хто взагалі розуміє, що це може означати для України і як мінімум ми будемо всіма силами покращувати його. Я дуже хотіла б, щоб вели конструктивні дискусії. Бо 200 га в одні руки…так не вистачить землі навіть тим депутатам, які проголосували, це всього 200 людей в країні будуть мати всю землю", - додала представниця "Батьківщини".