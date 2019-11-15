Контрольні пункти "Чонгар" та "Каланчак" відкрили після реконструкції [ Редактировать ]
На адмінкордоні з Кримом сьогодні після рекострукції відкрили контрольні пункти "Чонгар" та "Каланчак".
Часу на будівництво використали мінімально - все встигли протягом двох місяців. Змогли й зменшити бюджет проекту. Передбачалося, що на реконструкцію витратять сто мільйонів гривень, а потім доведеться додавати ще грошей.
Але змогли зекономити. За кілька тижнів запрацює й сервісна зона контрольного пункту. Проект фінансували за допомогою європейських донорів.
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