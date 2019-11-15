За кілька тижнів запрацює й сервісна зона контрольного пункту

На адмінкордоні з Кримом сьогодні після рекострукції відкрили контрольні пункти "Чонгар" та "Каланчак".

Часу на будівництво використали мінімально - все встигли протягом двох місяців. Змогли й зменшити бюджет проекту. Передбачалося, що на реконструкцію витратять сто мільйонів гривень, а потім доведеться додавати ще грошей.

Але змогли зекономити. За кілька тижнів запрацює й сервісна зона контрольного пункту. Проект фінансували за допомогою європейських донорів.