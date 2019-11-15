Все більше загиблих, поранених та заарештованих

Справжній Майдан у Гонконзі! У місті вже майже бойові дії. Все більше загиблих, поранених та заарештованих. Напередодні очільник Китайської народної республіки закликав владу Гонконгу покінчити, я цитую, "з хаосом та насиллям". Тобто, придушити протести.

І саме до цього готуються у Вашингтоні. Конгрес Сполучених Штатів розглядає законопроект про підтримку прав людини в Гонконзі. Владі Китаю - загрожують нові санкції. Але чи можуть такі погрози зупинити Пекін? Тему продовжать мої колеги.

Кам'яні снаряди, луки, списи й катапульти. Так гонконгці готуються до справжніх боїв.

"Я студент. Ніколи не думав, що опинюся на війні. Але це сталося".

Це територія Китайського університету Гонконгу - місце найзапекліших сутичок протестувальників і поліції. Нині бастіон демонстрантів. Тут є запаси води, їжі і коктейлів молотова. А ще барикади, які підпалюють, щойно поліція йде на штурм.

Місто накрила небачена раніше хвиля насильства. Мітингарі підпалили незгодного з ними чоловіка. Двоє маніфестантів серйозно постраждали від рук силовиків, ще один зірвався з даху будівлі і розбився насмерть - нібито тікаючи від поліції. Старий прибиральник загинув від удару бруківкою по голові.

Акції непокори, погроми китайських магазинів і блокада метро - тепер усе не лише по вихідних, а щодня. Постраждалих більше шести десятків.

"Дії маніфестантів, усе більше нагадують тероризм. Надто те, що відбувається на території університету. Зважаючи на те, скільки у них зброї і займистих сумішей - смертей може бути більше", - говорить Тсе Чун-чунг, представник відділу зв'язків з громадськістю поліції Гонконгу.

Влада називає мітингарів "ворогами народу". І на компроміси не йде. Протести придушують силою. Як кажуть експерти, тому, що відчувають підтримку з Пекіна.

"Кері Лем, голова уряду Гонконгу, зустрілася з головою КНР Сі Цзіньпіном. Саме після цієї зустрічі активність поліції на вулицях Гонконгу пожвавилась. Я думаю, дали дозвіл застосовувати більш брутальну тактику щодо протестувальників", - говорить Олексій Коваль, член правління Української асоціації китаєзнавців.

На тлі загострення університети міста припинили навчання. Студенти і лектори з материкового Китаю масово їдуть додому. А таких "чужинців" у Гонконгу мільйони. І їх тут недолюблюють. Китайці приїжджають у пошуках кращого життя, і відбирають у місцевих робочі місця. До того ж, сповідують інші цінності.

"Думаю, на материку буде безпечніше. Нам складно було з'являтися на парах - з психологічної точки зору", - говорить Цзин, студент з материкового Китаю.

Тим часом на барикадах обіцяють тримати місто в облозі, поки влада не виконає їхніх вимог. А саме: розслідування жорстоких дій поліції, відставка адміністрації і право самостійно обирати місцеву владу.

"Усе почалося ще в червні, а результатів немає досі. Тому здаватися ми наміру не маємо", - говорить Ву, протестувальник.

Молодь - як двигун протестів, бруківка замість снарядів, демократичні гасла й жорсткий опір силовиків. Усе частіше Гонконг порівнюють із українським майданом. Навіть у соцмережах ширили світлини тамтешніх мітингарів під українськими прапорами.

"Це є повним відображенням революції гідності. І самі гонконгці це не виключають. Гонконгська поліція вже перевершила український "Беркут", і ті агресивні дії, які тут відбуваються, уже не порівняти з тими, що були в Україні", - вважає Артур Харитонов, головний координатор Free Hong Kong Center.

Гонконгські протестувальники зіткнулися з сильнішим суперником. Тож закінчитися це протистояння може гірше.

"Гонконг це особливий регіон в составі китаю бо він має демократичну систему управління. Там є свій парламент, своя грошова одиниця, своя поліція, там немає комуністичної партії. Якщо ми бачимо що демократичним способом не вдасться зупинити протести, тоді Китай матиме всі підстави говорити про те що дивіться - ця система не працює. Тому треба вводити більш жорстке управління над цим регіоном", - говорить Олексій Коваль, член правління Української асоціації китаєзнавців.

Наскільки рішуче налаштовані гонконгці і чи не втомилися від боротьби - буде видно за тиждень. 24 листопада відбудуться місцеві вибори.