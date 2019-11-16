Мы привыкли употреблять куриный бульон во время простуды, однако далеко не все знают о полезных свойствах этого блюда. Бульон избавляет от заложенности носа и помогает иммунной системе сражаться с инфекцией. Он действительно обладает лечебным эффектом.

Американские исследователи узнали, что соединение, которое содержится в курином супе - карнозин - помогает иммунной системе организма бороться на ранних стадиях гриппа. Исследователи доказали, что суп тормозит движение наиболее распространенных типов белых кровяных клеток, нейтрофилов, которые защищают от инфекций.

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Так, путем ингибирования миграции этих борющихся с инфекцией клеток в организме, куриный суп помогает снизить симптомы простуды. Прошедший испытание суп содержал курицу, лук, сладкий картофель, пастернак, репу, морковь, стебли сельдерея, зелень петрушки, соль и перец.

Ученые предположили, что сочетание питательных веществ работает в синергии и обеспечивает положительный эффект. Также они обнаружили, что сочетание овощей и мяса птицы в супе может помочь облегчить воспаление дыхательных путей.

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