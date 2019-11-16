У столиці затримали голову державного "Укрексімбанку" [ Редактировать ]
У столиці затримали голову державного "Укрексімбанку" Олександра Гриценка. Про це повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.
Банкіра підозрюють у легалізації грошей, вкрадених чиновниками за часів президентства Януковича. За даними ЗМІ мова також може йти про видачу кредитів корпорації "Богдан". А також розкрадання в Укроборонпромі , а саме виведення оборонних коштів в офшори. Зараз голова "Укрексімбанку" перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.
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