У столиці затримали голову державного "Укрексімбанку" Олександра Гриценка. Про це повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.

Банкіра підозрюють у легалізації грошей, вкрадених чиновниками за часів президентства Януковича. За даними ЗМІ мова також може йти про видачу кредитів корпорації "Богдан". А також розкрадання в Укроборонпромі , а саме виведення оборонних коштів в офшори. Зараз голова "Укрексімбанку" перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.