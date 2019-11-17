У Тбілісі 20 тисяч людей вийшли на антиурядові протести [ Редактировать ]
20 тисяч людей вийшли на антиурядові протести у Тбілісі. З прапорами Грузії, ЄС і НАТО пройшли ходою до парламенту. Серед мітингарів лідери найбільших опозиційних партій. Від депутатів вимагали призначити дострокові парламентські вибори наступного року.
Також закликали до відставки уряду та нинішнього складу ЦВК. Протести в Грузії почалися в четвер, після того як народні обранці провалили голосування за виборчу реформу. Вона передбачала перехід від змішаної до пропорційної системи. Це була одна з обіцянок влади після масових протестів у Тбілісі влітку цьогоріч.
"Цей уряд багато разів дурив нас. Усе, що ми маємо - це пусті обіцянки, які ми чуємо вже багато років. Це найбільш корумпований і некомпетентний уряд в історії незалежної Грузії", - говорить Тео Хатіашвілі, учасниця протесту.
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