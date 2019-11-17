Катери, захоплені в керчинскій протоці рік тому - у понеділок передадуть Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Мова про судна "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу". З самого ранку їх у супроводі російської берегової охорони вивели із Керченської протоки. За нашими кораблями у бік Криму з українських портів вийшли три буксири. Вони вже обігнули Південний берег півострова. Відомо, що передача має відбутися у нейтральних водах - ймовірно неподалік мису Тарханкут - повідомляють ЗМІ.