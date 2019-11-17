Україні передадуть захоплені у Керчинській протоці катери [ Редактировать ]
Катери, захоплені в керчинскій протоці рік тому - у понеділок передадуть Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Мова про судна "Нікополь", "Бердянськ" та "Яни Капу". З самого ранку їх у супроводі російської берегової охорони вивели із Керченської протоки. За нашими кораблями у бік Криму з українських портів вийшли три буксири. Вони вже обігнули Південний берег півострова. Відомо, що передача має відбутися у нейтральних водах - ймовірно неподалік мису Тарханкут - повідомляють ЗМІ.
по теме
Працівники Національної академії наук України мітингували під стінами парламенту
Учені вимагали від влади збільшити фінансування науки. У розвинених країнах на дослідження спрямовують 2- 4 відсотки ВВП. В Україні ця галузь грошей критично недоотримує, кажуть науковці
Росія пояснить на суді фінансування тероризму і расову дискримінацію
Про це заявила заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль. За її словами, таке рішення Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив уперше
Українська армія отримала перші ракети вітчизняного виробництва "Вільха"
100 серійних, 152- міліметрових боєприпасів, - повідомили в Департаменті військово-технічної політики Міністерства оборони
Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у Нормандському форматі
Про це повідомила на фейсбук-сторінці прессекретар представника України в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер