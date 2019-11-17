Найгучніша українська театральна прем'єра цієї зими - "Толік-молочар" - відбудеться вже за три тижні у столиці. У п'єсі за мотивами оповідань Шолом-Алейхема взяли участь зірки українського театру та кіно. З акторами поспілкувалась Ірина Розова

"Толік-молочар" - алюзія на історію Шолом-Алейхема "Тев'є-молочник". Подія трагікомедії Максима Курочкіна розгортається у Боярці під Києвом. І на відміну від оригінальних оповідань, у 86 році двадцятого століття. На фоні чорнобильської катастрофи українці та євреї раптом усвідомлюють своє коріння, та розуміють, що вони не просто "радянські люди".

"Наш "Толік-молочар" це зовсім інша історія ніж "Тев’є-молочар". Максим Курочкін, автор п’єси, надихався Тев’є, але розповів зовсім іншу історію, яка має деякі паралелі і деякі спільні змісти з легендарним оповіданням Шолом-Алейхема. Думаю, що після цієї вистави ніхто вже не вийде з зали колишньою людиною", - говорить Ірина Вратарьова, продюсера.

Головну роль молочаря Толіка отримав український телеведучий Олексій Суханов. За його словами, цей образ виснажливий, складний але цікавий. Хоча Олексій і має багатий театральний досвід, цього разу аби вжитися в свого персонажа, вигадав незвичний спосіб.

"Я вагітний Толіком, якого треба народити до восьмого грудня. Він з дитини перетворюється на справжнього чоловіка - відповідального люблячого, цінуючого батька. Він здобуває то, чого його позбавила радянська ситема – коріння. Мені здаєтся це роль, про яку можуть мріяти і професійні актори, визначна роль", - говорить Олексій Суханов, актор, телеведучий.

Режисер антрепризи - ірландець Оуен Ліндсі. Серед виконавців і зірки сцени, і дебютанти. Так Борислав Береза - відомий український політик, вперше спробує себе в ролі равіна. Сьогодні під час репетиції актори привітали з Днем Народження свою колегу Руслану Писанку.

"Руся, ти неймовірна, ти чудова, ти феєрична, ти талановита, що хочеться тобі побажати: щоб в тебе не зникало бажання з нами грати, а у нас була така можливість і щоби ти отримувала задоволення від життя", - говорить Борислав Береза актор, політик.

"Русичка, я так вдячна життю що я тебе зустріла, тому що коли я дивлюся як ти існуєш в процесі творчості, це так цікаво. Я дуже хочу, щоб це була не остання наша вистава разом і я бажаю тобі щастя", - говорить Дар'я Волга, акторка.

"Від щирого серця хочу привітати тебе з днем народження побажати тобі яскравих творчих звершень, здоров’я, завжди бути радісною, усміхненою, позитивною, такою якою ти насправді є, головне собі не зраджувати. Обіймаю, цілую, дай Боже", - говорить Остап Ступка, народний артист України.

"Хочу їй побажати побільше ролей цікавих і в кіно і в театрі, побажати міцного здоров’я і щоб всі її мрії здійснювались, дякую Русланочка, з Днем Народження", - говорить Дмитро Ступка, актор.

"Люба, рідна Руся. Я дуже тобі вдячна, що ти з нами не зважаючи на твій щільний графік, я не уявляю іншої дивовижної єврейської жінки, яка б була у цій виставі, хоча у нас був величезний кастинг. Те, що ти робиш це створення архетипу жінки, яка потрібна кожному чоловікові, яка мама, яка дружина, яка дочка", - говорить Ірина Вратарьова продюсер.

"Я хочу сьогодні відверто побажати тобі сили і щоб ніхто не став на заваді тієї великої справи яку ти робиш. Люблю, цілую, вітаю", - говорить Олексій Суханов актор, телеведучий.

Прем’єра вистави "Толік-молочар" відбудеться 8 грудня, у столичному Міжнародному центрі культури і мистецтв, більше відомому як Жовтневий палац.