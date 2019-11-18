Пристайко предложил альтернативу "минским соглашениям" [ Редактировать ]
Альтернативой "минских соглашениям" может быть операция по поддержанию мира, которая вообще не предусмотрена минским процессом. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет "РБК-Украина".
Пристайко отметил, что у МИД есть "папка с вариантом номер два, на случай если вариант номер один не работает". В ней написано, что если "минский процесс" не реализуется, надо иметь другое направление действий.
"Я уже много раз говорил, что это может быть операция по поддержанию мира. "Минским процессом" она вообще не предусмотрена. И даже когда лидеры ее обсуждают, возникает справедливый вопрос: так мы выходим из "минских соглашений"? То есть я не сказал ничего "анти-минского", наоборот, лидеры давно уже обсуждают возможность изменений, которые предусматривают возможность миссии по поддержанию мира", - сказал он.
В то же время он добавил, что если этот вариант не срабатывает, например, Россия блокирует решение Совбеза ООН и миссия не появляется, тогда, очевидно, дипломатическая система достает третий вариант.
"И у нас в запасе есть еще несколько вариантов, которые обрисовывались уже президенту в общих чертах", - добавил Пристайко.
Раньше сообщалось о том, что Меркель сделала заявление касательно саммита "нормандской четверки". А в России назвали условия проведения саммита "нормандской четверки".
Смотрите также, президент Казахстана организовывает встречу Зеленского с Путиным. А в Кремле отреагировали на планы лидера Казахстана.
по теме
День достоинства и свободы в Украине: когда отмечают праздник в 2019 году
Совсем скоро в Украине будут отмечать День достоинства и свободы
Кабмин назначил нового главу "Укравтодора"
В пятницу, 15 ноября, Кабинет министров Украины назначил нового главу "Укравтодора"
Закон для ОРДЛО: політолог назвав проблемні пункти
В п’ятницю, 15 листопада, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" політолог Вадим Карасьов проаналізував питання війни і миру
Разговор Зеленского с Макроном: что обсуждали лидеры стран
В пятницу, 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор
Встреча в "нормандском формате": в СМИ появились подробности переговоров
9 декабря в Париже пройдет саммит "нормандской четверки"