Працівники Ужгородського аеропорту оголосили страйк. Майже півроку людям не виплачують зароблене. До режимного об'єкта нікого, крім рятувальників, не підпускають. Спершу, кажуть - гроші. На місці побувала Мар'яна Мартин.

Мирон Ковач працює охоронцем в Ужгородському міжнародному аеропорту. Що дві години чоловік обходить територію режимного об'єкта.

"По периметру в нас виходить вісім з половиною км ми ходимо кожен раз, кожні дві години", - говорить Мирон Ковач, стрілок воєнізованої охорони КП "Міжнародний аеропорт Ужгород".

Каже, зарплата у нього низька - чотири тисячі гривень, однак і її вже п'ять місяців не виплачують. У такій ситуації - всі сто працівників аеропорту.

"Грошей нема, влада обіцяє допомогти но шось. Скоро підемо з протягнутою рукою, або станемо тут перекриємо дорогу, бо вже терпіння закінчується", - говорить Алла Горняк, диспетчер КП "Міжнародний аеропорт Ужгород".

Через невиплату заробленого - майже тридцять співробітників аеропорту написали заяви на звільнення.

"Кожен день звільняються люди, скоро тут нікого і не останеться. Спеціалісти фактіческі, що осталися, ну пенсіонери", - говорить Дмитро Логін - керівник адміністративно-господарського відділу КП "Міжнародний аеропорт Ужгород".

Аеропорт - на балансі обласної ради. Рішення виділити 8 мільйонів гривень державної субвенції на утримання закладу підтримали депутати. Однак кошти на рахунку летовища заблокував антимонопольний комітет, каже Михайло Рівіс, голова Закарпатської облради. Мовляв, підтвердження на використання цієї суми - мають надати в АМК у Києві.

"Все, що треба від антимонопольного комітету, це зібрати комісію, визнати, що кошти, які надала обласна рада, - це не є порушенням антимонопольного законодавства вони пообіцяли найближчим часом це розрулити, тому шо я не буду в ніякі здійснювати дії, не буду змушувати директора аеропорту змушувати дії, щоб потім він міг нести відповідальність", - говорить Михайло Рівіс, голова Закарпатської Обласної ради.

Утім, в Обласному відділі антимонопольного комітету про це нічого не знають.

"Немало жодної заяви звернення ми не накладали ніяких санкцій, ніяких блокувань рахунків, нічого нічого, ми не маємо жодного відношення до видачі заробітної плати аеропорту Ужгород", - говорить Віталій Шаленик - голова Закарпатського відділення антимонопольного комітету України.

А поки чиновники повагом вирішують питання, майже сто працівників аеропорту оголосили страйк.

"Страйк почався з вчорашньго дня. На територію аеропорту нікого не буде допущено кромі працівників ДСНС. це означає, що аеропорт не прийме ніяке воздушне судно", - говорить Іван Ворон, юрист КП "Міжнародний аеропорт Ужгород".

Летовище від жовтня місяця не приймає рейсові літаки. Час від часу приземляються лише чартери. Та відсьогодні і їх тут не чекають. Працівники аеропорту заявили: страйкуватимуть, доки їм не виплатять зароблене.