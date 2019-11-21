Избили и изнасиловали: на Волыни банда жестоко поиздевалась над девушкой [ Редактировать ]
В Волынской области задержаны трое мужчин по подозрению в групповом изнасиловании 22-летней местной жительницы. Об этом сообщили в главном управлении полиции Волынской области.
Злоумышленников полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.
По информации местных СМИ, девушка на заработках за границей познакомилась с парнем из Волынской области. После приезда домой он пригласил ее в соседнее село, чтобы отпраздновать возвращение. Во время застолья к девушке начали приставать нетрезвые мужчины, а когда она оказала сопротивление, ее избили и изнасиловали. Парня, с которым девушка поехала на празднование, за попытку ее защитить тоже избили.
Раньше сообщалось о том, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида, а также в Одессе толпа мужчин жестоко насиловала детей.
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