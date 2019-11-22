Додати барв у сірі будні. У Запоріжжі, на одному з промислових підприємств, створили найбільший в Україні мурал. Його площа - майже 900 квадратних метрів. І все щоб потішити око трудового колективу. Чи надихає таке мистецтво на плідну працю - Сергій Бордюжа з’ясовував.

Нестандартна поверхня - це дві тридцяти-метрові циліндричні споруди для зберігання щебеню на одному з гранітних кар'єрів. Поки на підприємстві розробляють надра, митці творять фарбами. І все щоб потішити око гірників.

"Карьер и карьер. А он обычно как-то ассоциируется - серый, пыльный. Что-то там делают. А оказывается можно и карьер преобразить", - говорить Руслан Свистун, керівник підприємства.

Перетворити технічну споруду на мистецький об'єкт узялась когорта художників.

"Голова крутиться лише від результату, який ми створюємо. З висотою ми вже впоралися. Спочатку коли вперше підіймаєшся на висоту, враження звичайно екстремальні. Викид адреналіну шалений", - говорить Людмила Кирилюк, художниця-муралістка.

Зобразити вирішили місто майбутнього. Тут і хмарочоси, і водоспади, і промислові дрони. Кажуть - саме таким бачать Запоріжжя.

"Многие люди большую часть своей жизни проводят на работе. И мы бы хотели бы, чтобы искусство присутствовало во время их трудовой деятельности, которого сейчас очень мало", - говорить Максим Кравчук, організатор робіт

Щоб зобразити місто майбутнього, художникам-муралістам знадобилось майже чотири тижні.

Під час роботи над муралом, перевагу віддали блакитному та фіолетовому кольорам. Кажуть - вони заспокоюють. А ще - зізнаються художники - весь час між собою дискутували.

"Коли ти ніби думав, ой, ну все. Зараз спущусь там мабуть щось страшне. Спускаєшся, дивишся - слухай. А хлопці підходять і кажуть, це так класно", - говорить Людмила Кирилюк, художниця-муралістка.

Попри агресивне середовище промзони, високу якість виконаної роботи - тут гарантують.

"Обьект такой, повышенной пыльности и оно так засыпается пылью иногда. Но ветром потом сдувается, дождем смывается, и опять рисунок красиво смотрится", - говорить Володимир Пастушак, художник-мураліст.

Творці сподіваються, що їхню ідею також підтримають інші промислові підприємства.