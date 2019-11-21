Помста, як привід. Чоловік, який напередодні зарізав сина екс-президента Німеччини, ненавидів родину фон Вайцзеккерів. Більше того, довго і ретельно планував вбивство. Усі подробиці цієї заплутаної історії в матеріалі Тетяни Логунової.

Про вбивцю, обличчя якого ховають від камер, поліцейські вже знають усе. Це німець Георг С., йому 57 років, мешкає на заході Німеччини, в шестистах кілометрах від столиці. До Берліна приїхав спеціально, щоб убити сина екс-президента Німеччини Фріца фон Вайцзеккера. Він дізнався, коли професор виступатиме з доповіддю в берлінській клініці і прийшов на захід, як звичайний слухач. А потім підскочив до лектора і вдарив його ножем.

Про мотив заарештований розповів слідчим сам. Він зізнався, що ненавидів усю родину фон Вайцзеккерів. І почав планувати злочин ще 30 років тому. Спочатку хотів вбити батька - Ріхарда фон Вайцзеккера. Коли ж екс-президент Німеччини помер, вирішив помститися синові.

А саме за роботу Ріхарда фон Вайцзеккера на одному із німецьких хімічних концернів. У шістдесятих майбутній президент очолював підприємство, яке пізніше звинувачували у виготовленні компонентів для отруйного хімікату "agent orange". Вважається, що цю суміш дефоліантів і гербіцидів синтетичного походження американці застосовували під час війни у В’єтнамі.

Екс-президент не раз заявляв, що нічого не знав про таке виробництво. Втім, це не врятувало його від нападів. Коли Ріхард фон Вайцзеккер очолював Німеччину, просто на вулиці політика зупинив чоловік і сильно вдарив в обличчя. Мотивом стала також робота політика на хімічний концерн.

Тоді нападник отримав умовний термін. Яке покарання понесе вбивця Фріца фон Вайцзеккера - велике питання. Слідчі вважають, що у чоловіка серйозні психологічні розлади. Наразі він проходить психіатричну експертизу.