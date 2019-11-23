У берегов Малайзии местная морская полиция задержала судно, но не экипаж, состав которого - украинцы. Об этом рассказал заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Основанием для задержания, как сообщила морская полиция, было нарушение норм морского судоходства - опускание якоря без получения на то согласия", - рассказал Кирилич.

Консул установил контакт с экипажем и обсудил алгоритм дальнейших действий.

Ранее сообщалось, что у берегов Малайзии задержали судно с украинцами.