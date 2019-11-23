Задержание судна с украинцами у берегов Малайзии: в МИД рассказали детали [ Редактировать ]
У берегов Малайзии местная морская полиция задержала судно, но не экипаж, состав которого - украинцы. Об этом рассказал заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"По информации морской полиции Малайзии, задержанным является судно, а не экипаж, состав которого - украинцы. Основанием для задержания, как сообщила морская полиция, было нарушение норм морского судоходства - опускание якоря без получения на то согласия", - рассказал Кирилич.
Консул установил контакт с экипажем и обсудил алгоритм дальнейших действий.
Ранее сообщалось, что у берегов Малайзии задержали судно с украинцами.
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